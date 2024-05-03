«Ростелеком» представил первый цифровой полигон в Москве | 360°

Общество 03 мая 2024, 13:48 «Ростелеком» представил первый цифровой полигон в Москве Телеканал «360»

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Компания «Ростелеком» активно развивает сервис управления «умным» домом, вводит новые цифровые решения. Жильцы могут через смартфон принять звонок с домофона, посмотреть показания счетчиков и даже открыть гостям ворота на парковку. Благодаря экосистеме «Ростелеком Ключ» всеми домашними сервисами можно управлять из любой точки мира.

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Архив видео с камер хранится 30 суток и доступен на смартфоне — личное и общественное имущество будет под защитой. На экран телефона также можно вывести видеоизображение с домофона, так что нежданных гостей не будет. А если в дом едет курьер, поможет временный код для открытия шлагбаума.

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«Самое главное — это удобство. У нас единое мобильное приложение как для собственника, так и для управляющей компании. Собственник, не выходя из дома или находясь в любом месте, может управлять всеми своими домашними сервисами: доступ к камерам, доступ к домофонам, открытие-закрытие шлагбаума», — пояснил руководитель группы по работе с застройщиками и УК в ПАО «Ростелеком» Дмитрий Росляков.

Он добавил, что безопасность обеспечивается с использованием центров обработки данных, находящихся на территории России.

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Цель экосистемы — сделать современные ЖК еще более безопасными и комфортными. Для это управление настроили также через смарт-часы и голосовой помощник. С умным сервисом придомовая территория останется чистой, а посторонние не смогут пройти во двор и подъезд.

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