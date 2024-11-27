Росстат: с января 2024 года в ЦФО родились более 235 тысяч детей

В Центральном федеральном округе России с января по сентябрь 2024 года родились 235 529 детей. Лидирующую позицию заняла Москва с показателем в 90 858 новорожденных. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на данные Росстата.

Следующей в списке идет Московская область, где на свет появились 52 639 детей. Еще 11 874 малыша родились в Воронежской области. Костромская область пополнилась 3 198 новорожденными.

Еще одним лидером по рождаемости стал Приволжский федеральный округ. Там за девять месяцев текущего года приняли 164 678 родов. При этом больше всего детей родились в Тюменской и Челябинской областях — 31 864 и 28 031 ребенок соответственно.