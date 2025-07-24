Росстат: разрыв между средними зарплатами в регионах составил 182 тысячи рублей

Разница между максимальными и минимальными средними зарплатами в регионах России достигла 182 тысяч рублей в апреле текущего года. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на данные Росстата.

По информации аналитиков, за прошедший год этот разрыв увеличился на 23%. Наибольшие заработки зафиксированы на Чукотке — 223 тысячи рублей, тогда как минимальный средний доход наблюдается в Ингушетии — 41 тысяча рублей, добавил RT.

Средний заработок по стране составил 97 тысяч рублей, что на 16% выше показателей прошлого года.