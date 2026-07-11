Росстандарт утвердил обновленные ГОСТы на молочную продукцию

В России появились новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

Нововведения разработали для развития отечественного производства, повышения качества и безопасности продуктов, а также совершенствования методов контроля на молочном рынке.

Согласно новому ГОСТу, основные требования к молоку сохранятся. В документе уточнили отдельные показатели продукции и внедрение современных методов лабораторного контроля, а также предусмотрели актуализацию нормативной базы.

В новом стандарте по сливочному маслу привели современные методы анализа сырья и готового продукта с учетом стандартизации подробного алгоритма установления возможной фальсификации и методики определения термоустойчивости масла. Изменения вступят в силу с 1 января 2028 года.

Ранее в России приняли ГОСТ на кожаные сумки, портфели, чемоданы, портмоне.