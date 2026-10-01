Россиянам напомнили, что обратная тяга в дымоходе печи может привести к скоплению опасного угарного газа

Обратная тяга в дымоходе печи или газового котла опасна скоплением угарного газа, не имеющего цвета и запаха. О причинах сбоя и правилах безопасности сообщил сайт URA.RU .

Движение газов нарушается из-за засоров, трещин в трубе, нехватки притока воздуха при закрытых окнах, а также из-за включенной вытяжки или вентилятора. Риск повышают наледь на оголовке, холодный дымоход, сильный ветер и закрытая заслонка.

Проверить тягу можно полоской бумаги или анемометром у смотрового окна. Проверять газовые котлы спичками или зажигалками запрещено.

МЧС советует контролировать тягу до розжига, через 3–5 минут после него и во время работы оборудования. При запахе дыма, копоти или гаснущем пламени необходимо отключить прибор, открыть окна, покинуть помещение и вызвать аварийную газовую службу.