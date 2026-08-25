Российскую школу киберспорта назвали одной из лучших в мире

Успехи российских звезд киберспорта берут начало с локальных турниров, и теперь российская школа киберспорта признана одной из сильнейших в мире. В Федерации компьютерного спорта России ИА НСН заявили, что страна стала первой в мире, официально признавшей киберспорт в 2001 году. С тех пор российский киберспорт уверенно занял свое место на международной арене.

Участники Team Spirit, ставшие победителями международных турниров, начинали свой путь с местных соревнований. Например, Денис Сигитов в 2020 году одержал победу в новосибирской Лиге Квазар, выступая за команду НГУЭУ. Магомед Халилов участвовал во множестве турниров Федерации компьютерного спорта России.

Александр Филин демонстрировал свое мастерство на фестивале по компьютерному спорту «Жемчужина Черноземья» в Липецкой области. Дмитрий Соколов из Team Spirit стал чемпионом России по компьютерному спорту в 2018 году.

По словам Михаила Пименова, директора по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия», зарплаты топовых киберспортсменов могут достигать десятков тысяч долларов. Однако, как и в любом другом виде спорта, построить карьеру в киберспорте крайне непросто.