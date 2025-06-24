Российской молодежи напомнили о проектах, нацеленных на развитие спортивной жизни в деревнях и селах

Председатель Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Дмитрий Пекуровский поделился с ИА НСН мыслями о привлечении молодежи в сельскую местность на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, российское село претерпевает преобразования, и правительству удается удерживать темпы урбанизации на стабильном уровне. Этому способствуют социальные проекты и развитие инфраструктуры. Молодежь выбирает проживание в деревне, если там обеспечены комфортные условия жизни, качественные рабочие места, досуг и доступ к интернету.

Однако молодые люди подчеркивают, что они хотят сохранить деревенскую атмосферу и дух, предпочитая естественный ритм жизни и экологическую чистоту крупным городам. Это особая атмосфера сельских пространств, качественная еда и свежий воздух, считают представители молодежи.

Пекуровский отметил, что агротуризм и сельское хозяйство приобретают популярность среди молодежи, и правительство вводит специальные гранты для поддержки таких направлений. Он также упомянул, что существует ряд проектов, нацеленных на вовлечение молодежи в спортивную жизнь деревень и сел, что способствует формированию здорового образа жизни и активному образу досуга.