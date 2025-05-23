Российско-китайский экономический форум начался в Благовещенске

В Благовещенске состоялось открытие российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо-2025», который является одним из главных бизнес-событий региона. Мероприятие открыли губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, сообщил « ФедералПресс ».

Событие обладает уникальной территориальной особенностью: оно проходит одновременно в двух странах, на границе России и Китая. В рамках форума состоятся более 80 мероприятий, позволяющих участникам найти новых деловых партнеров, придумать интересные проекты, а также укрепить уже имеющиеся связи.

Цзян Сяоян подчеркнул значимость форума для выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Он отметил, что Амурская область, как «ворота» России в Китай, сможет усилить взаимовыгодное международное сотрудничество.