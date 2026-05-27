Российским семьям рассказали о возможности получения ежегодной выплаты, начиная с 1 июня

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в разговоре с RT объяснил, кто сможет получать ежегодную выплату с 1 июня 2026 года. Право на выплату получат работающие родители, воспитывающие двух и более детей.

Заявитель должен быть гражданином России, постоянно проживать на территории страны, иметь официальное трудоустройство и быть налоговым резидентом. Кроме того, у него не должно быть задолженностей по уплате алиментов.

В составе семьи должно быть двое детей — граждан России, постоянно проживающих в стране, в возрасте до 18 лет (либо до 23 лет, если ребенок обучается на очном отделении).

«С доходов заявителя от трудовой, предпринимательской и профессиональной деятельности НДФЛ должен быть уплачен в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты», — подчеркнул Поздняков.

Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения в субъекте России по месту жительства заявителя. Чтобы получить выплату, нужно подать заявление о ее назначении с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, за который исчислен НДФЛ.

Заявление и необходимые документы можно подать в электронной форме на портале «Госуслуги», через МФЦ или лично в клиентском офисе Социального фонда России. Решение о назначении выплаты или об отказе в ее назначении будет принято в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления.