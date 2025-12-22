Российским предпринимателям предложили выходить на зарубежные маркетплейсы

Российское правительство активно работает над развитием цифрового экспорта, что включает в себя упрощение таможенных процедур и создание логистических цепочек через маркетплейсы. Президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков подчеркнул в беседе с ИА НСН , что Россия обладает широким спектром товаров, которые могут быть успешно проданы на международных платформах.

Среди таких товаров выделяются текстиль и одежда, товары народного промысла, такие как игрушки и матрешки, а также украшения и ювелирная продукция, включая шубы. Кременсков отметил, что любой предприниматель может продавать свои товары на зарубежных маркетплейсах, включая хоккейные клюшки и другие товары.

Он также прокомментировал конкуренцию со стороны Китая, США и Европы, отметив, что, несмотря на наличие конкурентов, российские предприниматели уже успешно торгуют на таких платформах, как Amazon и азиатские маркетплейсы. Кременсков подчеркнул, что, хотя никто не ждет новых участников с распростертыми объятиями, это не создает дополнительных препятствий для выхода на международные рынки.