Российский зерновой союз: весенние заморозки не должны сильно сказаться на урожае зерновых

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с ИА НСН сообщил, что весенние заморозки в этом году были предсказуемыми, и на урожае зерновых они не должны сильно сказаться.

«На зерновых возвратные апрельские заморозки сказываются не очень сильно, потому что температуры не такие низкие, как в прошлом году», — сказал он.

В отличие от зерновых, больше всего от заморозков могли пострадать плодоовощные культуры. Злочевский также отметил, что состояние почвы и уровень ее увлажненности сейчас лучше, чем зимой, но все еще недостаточен для полноценного роста культур:

Агрономы могут только надеяться на благоприятную погоду в ближайшие месяцы и обильные осадки в мае. В целом перспективы урожая зерновых в России остаются неопределенными. Ожидается, что валовой сбор будет ниже показателей прошлого года.