Российский стилист Рогов: джинсы можно комбинировать не только с худи и майками, но и с нарядными жакетами | 360°

Общество 03 мая 2024, 17:08 Российский стилист Рогов: джинсы можно комбинировать не только с худи и майками, но и с нарядными жакетами

Читать 360 в

Джинсы будут стильно смотреться не только с привычными худи, майками и топами, но и с более элегантной одеждой, например, с нарядными жакетами. Об этом написала «Газета.Ru» со ссылкой на российского стилиста Александра Рогова.

По словам модного эксперта, представительницы прекрасной половины человечества могут легко подчеркнуть свою индивидуальность такой обыденной вещью из гардероба. Главное — не стесняться комбинировать вещи и создавать смелые образы, написала Общественная Служба Новостей.

Реклама

В дополнение к джинсам и майкам подойдут кожаные куртки или клетчатые рубашки, добавил стилист.