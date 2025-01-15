Российский Красный Крест: Екатеринбург стал лидером по благотворительности

Российский Красный Крест определил города, которые выделяются высокой степенью благотворительности. Среди лидеров оказался Екатеринбург, где 45% населения ежемесячно жертвуют деньги на добрые дела. Об этом написало ИА «Уральский меридиан».
Как сообщил сайт sibdepo.ru, около 13% горожан участвуют в волонтерской деятельности и передают вещи нуждающимся. Часто люди поддерживают пострадавших от военных конфликтов, приюты для животных и детские дома.
Большинство людей жертвуют суммы от 500 до 1000 рублей. Активными благотворителями чаще всего выступают молодые матери и жители с уровнем дохода выше среднего.
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