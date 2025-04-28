Российский футбольный союз одобрил акцию «Бессмертный полк»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что акция «Бессмертный полк», проведенная на футбольных матчах, станет значимым событием для игроков и фанатов. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Он уверен, что футболисты оценят эту инициативу.

«Такое событие, что никто не может пройти мимо. Это имеет важное значение для каждого живущего человека в России. Особенно для тех, предки которых воевали на фронте либо работали в тылу в это время», — отметил собеседник.

Колосков добавил, что участие футболистов, болельщиков и судей в акции подчеркнет важность предстоящего юбилея.

Болельщикам предложили специальный конструктор макета, где они смогут добавить к фотографии своего родственника, воевавшего или работавшего в тылу во время Великой Отечественной войны, логотип любимого клуба.

Акция пройдет 29 и 30 апреля, а также 10–12 мая на матчах Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги.