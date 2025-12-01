Российский экспортный центр представил новый цифровой сервис для предпринимателей

Новый бесплатный сервис заработал на цифровой платформе «Мой экспорт» . Это ассистент, который поможет узнать о мерах поддержки и подобрать необходимые инструменты для компании.

Ассистент выбирает оптимальные инструменты для бизнеса, ориентируясь на экспортную зрелось компании и ее профиль. При этом за каждой организацией закрепляется персональный менеджер для сопровождения всех этапов дорожной карты услуг.

«Экспортеры могут получить индивидуальную, автоматически сформированную дорожную карту, которая включает услуги, которые максимально соответствуют особенностям их бизнеса и экспортным целям», — пояснили в Российском экспортном центре.

Сервис доступен для всех российских предприятий, развивающих международную торговлю.