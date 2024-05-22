Российских садоводов оштрафуют за неиспользованную землю

Нормы по использованию земель сельхозназначения распространят на частные сады и огороды. Собственники обязаны освоить их в течение трех лет. Такие правила включили в подготовленный Росреестром законопроект, получивший одобрение правительства. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Ведомости» .

Под освоением земельного участка авторы законопроекта указали приведение его в пригодное для использования состояние. Какие работы предстоит провести собственникам и признаки неосвоения земли пропишут в дополнительном постановлении к середине января 2025 года.

За нарушение этих норм владельцам грозит административный штраф в размере от одного до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка для частных лиц, до 2% — для чиновников и до 5% — для компаний.

Сейчас такие нормы действуют только для земель сельскохозяйственного назначения. Владельцы платят штрафы за сорняки, покрывающие половину площади участка, захламление, незаконные постройки и загрязнения.

Министерство юстиции в своем заключении отметило, что такие правила нельзя распространять на сады и огороды, так как многие владельцы используют участки в качестве дач, где отдыхают, а не занимаются выращиванием продукции.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что в случае принятия законопроекта руководство садово-огороднических товариществ получат механизм воздействия на недобросовестных собственников. Он пояснил, что заброшенные участки становятся рассадниками сорняков. При этом законных прав для выкупа участка сейчас нет.

В начале октября прошлого года земельные инспекторы обнаружили, что 12,5 тысячи участков сельскохозяйственного назначения использовались в нарушении правил. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова пояснила, что, если владелец земли на протяжении трех лет пользовался ей не по назначению, то против него могут начать судебную процедуру по конфискации участка.