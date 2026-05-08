Российские знаменитости рассказали о своих родственниках, которые участвовали в ВОВ

Музыкант и певец Игорь Саруханов рассказал о своем дедушке Ашоте Багдасаровиче Григорьянсе, который прошел всю войну до Берлина. Дедушка рассказывал о случае на разведке, когда он закрыл собой командира, получив пулю, и вместе они дошли до Берлина.

Актер и режиссер драматического театра Юрий Горин поделился историей своего отца — Горина Петра Яковлевича. В годы Великой Отечественной войны отец Юрия лишился левой руки, но продолжил защищать родину.

Актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации Мария Аронова рассказала о двух своих дедах — Александре и Петре, которые погибли на войне. Одному было 21 год, а второму — 24. В семью Марии пришло две похоронки с фронта.