Российские женщины обсудили традиционные ценности на форуме «Согласие. Единство» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартовал третий Международный женский форум «Согласие. Единство», собравший тысячи участниц. Мероприятие привлекло внимание как известных личностей, так и представительниц из отдаленных уголков страны. Основными темами обсуждения стали роль женщин в различных сферах жизни, включая политику, экономику, культуру, а также вопросы демографии и сохранения семейных ценностей, написал «ФедералПресс» .

«Уверены, что только объединив усилия, мы сможем противостоять вызовам современности и сохранить наши традиции», — отметила одна из участниц.

Особое внимание было уделено важности поддержки материнства и детства, а также вкладу женщин в образование и воспитание молодого поколения.

«Женщины всегда играли ключевую роль в развитии общества, и сегодня их миссия как никогда важна», — подчеркнула спикер форума.

Участницы также обсудили необходимость совершенствования законодательства в сфере защиты прав женщин и поддержки женского предпринимательства.

Форум стал площадкой для обмена опытом и идеями между представительницами разных стран, что подчеркивает важность международного сотрудничества в решении общих задач. Организаторы выразили надежду, что мероприятие послужит импульсом для дальнейшего развития инициатив, направленных на укрепление роли женщин в обществе.