Российские владельцы домашних животных нашли необычный способ зарабатывать на кошках

Некоторые хозяева домашних животных нашли необычный способ пристроить своих кошек — они сдают их в аренду для фотосессий, детских встреч и даже праздничных мероприятий. Владелицы необычных моделей рассказали Life.ru , удается ли им заработать таким образом и как питомцы переносят повышенное внимание.

Евгения Андриевская, хозяйка сфинкса Евы, поделилась, что ее кошка не только участвует в фотосессиях, но и выступает моделью для одежды, которую хозяйка шьет самостоятельно. Ева даже появлялась в эфире Первого канала. По словам Евгении, Еву нередко приглашают познакомиться с детьми — дать возможность увидеть и погладить необычную породу.

«По поводу дохода — нельзя сказать, что Ева полностью покрывает свои расходы. Хотя если активно заниматься рекламой и продвижением аренды, можно компенсировать траты на ветеринаров, корм, лоток и амуницию. Если заработка не хватает, мы, конечно, добавляем ей „на жизнь“», — рассказала Евгения.

Виктория Победы, хозяйка кошки породы као-мани по имени Мерседес, тоже решила сдавать своего питомца в аренду. Идея появилась в год Кота, когда особой популярностью пользовались фотосессии с животными. Помимо съемок, Мерседес приглашают на новоселья — по старой традиции именно кошка должна первой войти в новый дом.

Как и в случае с Евой, полностью окупать свое содержание Мерседес не удается. Однако, по словам хозяйки, питомице нравится внимание. «Самостоятельно покрывать свои расходы она, конечно, не может — это и корм, и ветеринары, и прочие траты. Но к людям относится прекрасно. Аренда не вызывает у нее стресса: она обожает новых людей, гостей, любит новые места и внимание к себе», — поделилась Виктория.