Российские товары станут еще популярнее за границей

Россия имеет широкую линейку товаров, которые уходят за рубеж, и главная задача сделать так, чтобы через них считывались смыслы и презентовалась наша Родина. Например, через фестивали «Сделано в России» которые провели в Китае и Арабских Эмиратах. В ближайшее время география таких мероприятий существенно расширится.