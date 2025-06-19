Российские товары станут еще популярнее за границей

Россия имеет широкую линейку товаров, которые уходят за рубеж, и главная задача сделать так, чтобы через них считывались смыслы и презентовалась наша Родина. Например, через фестивали «Сделано в России» которые провели в Китае и Арабских Эмиратах. В ближайшее время география таких мероприятий существенно расширится.

Многие товары представили гостям Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Он проходит с 18 до 21 июня. Как заявил президент России Владимир Путин, главной целью работы форума является общение с партнерами и подписание соглашений. С каждым годом в Петербург приезжает все больше представителей разных стран.

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