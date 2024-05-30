Российские суды перестали принимать письма с доменов США, ЕС и Украины

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российские суды перестали принимать на электронные почты письма с доменов США, стран Евросоюза, Украины и Сербии: .com, .net, .rs и.ua. Об этом информировал Сергиево-Посадский городской суд Московской области в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде РФ.

Отмечается, что меру приняли для «повышения защищенности информационной инфраструктуры, в целях предотвращения реализации угроз безопасности информации». Все обращения в адрес судов с указанных доменов блокируются почтовым сервером.

«Для направления электронных обращений рекомендуется использовать российские домены либо домены, не зарегистрированные в США и странах Европейского союза», — подчеркнули в сообщении.

Как рассказали РИА «Новости» в столичной системе судов общей юрисдикции, после введения этого ограничения количество писем о ложном минировании снизилось.

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