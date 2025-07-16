Российские рестораны Subway сменят название на Subboy

Работающая по франшизе сеть ресторанов быстрого питания Subway подала заявку на товарный знак Subboy. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщило РИА «Новости» .

Заявителем заявки выступила фирма «Сабвэй Раша Маркетинг Компани». Под новым брендом организация займется предоставлением ресторанных услуг, включая производство сэндвичей, а также доставкой готовой продукции на дом.

Судя по открытым данным, подавшая заявку компания находится в Санкт-Петербурге и ранее выступала юридическим лицом американской компании. Причиной смены вывески стало окончание срока использование прав на бренд Subway.

Американская корпорация не продлила мастер-франшизу для использования в России еще в 2021 году, а в сентябре 2024-го окончательно закрыла бизнес в стране, запретив использование бренда.

В начале января этого года украинское Национальное агентство по противодействию коррупции внесло американскую компанию Subway в список «международных спонсоров войны» из-за того, что рестораны под этим брендом продолжили работать в России.