Российские компании стали чаще нанимать сотрудников старше 40 лет

Работодатели стали чаще выбирать сотрудников старше 40 лет. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на статистику, собранную сервисом по поиску работы hh.ru.

За последний год компании наняли в два раза больше кандидатов в возрасте от 40 лет. По данным исследования, в 2024 году количество вакансий увеличилось на 19%. Вместе с этим на 74% возросло и количество направленных работодателями приглашений на вакансии — до 209,5 миллионов.

Руководитель направления клиентской эффективности hh.ru. Наталья Данина объяснила, что тенденция указывает на расширение компаниями воронки подбора работников. Теперь на различные позиции стали рассматривать соискателей, к которым ранее относились предвзято или без должного интереса.

«Особенно ярко это проявляется в отношении возраста кандидатов: за последний год работодатели стали в два раза чаще звать на вакансии людей старше 40 лет. В 2024 году соискатели в возрасте от 41 до 50 лет получили 28,4 млн приглашений, на 92% больше, чем в 2023-м. Соискатели в возрасте 51–60 лет получили 8,5 млн приглашений (плюс 95% год к году), от 61 года и старше — 1,3 млн приглашений (106%)», — сказала она.

Наиболее часто люди в возрасте 41-50 лет получали приглашения на работу в сферах «Высший и средний менеджмент», «Финансы, бухгалтерия», «Безопасность», «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья». Кандидатов от 51 года до 60 лет больше нанимали в сферы «Безопасность», «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья».

По мнению экспертов, интерес к соискателям этих возрастных категорий увеличился из-за дефицита кадров, нарастающей конкуренцией на рынке труда, а также большая адаптивность к сложностям и многозадачности.