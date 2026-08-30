Российские компании почти вдвое увеличили число вакансий для возрастных специалистов

Число предложений для возрастных соискателей заметно выросло в ряде отраслей. Вакансий для стропальщиков стало больше на 98%, для сельскохозяйственных рабочих — на 94%, для автоэлектриков и газорезчиков — на 70%, для монтажников — на 69%.

Аналитик Роман Губанов объяснил, что специалисты в возрасте 30–44 лет почти полностью трудоустроены: заняты 97% мужчин и 90% женщин. Поэтому компании чаще рассматривают кандидатов старшего возраста, ценя их опыт и готовность работать в гибком формате.

Соискатели старше 55 лет также стали активнее. Во втором квартале 2026 года их интерес к работе в сельском хозяйстве вырос на 50%, в общепите и автосервисах — на 42%, в рознице — на 33%.

Самый заметный прирост вакансий для возрастных кандидатов отмечен на Дальнем Востоке: в Якутии — на 27%, в Бурятии — на 19%, в Амурской области — на 12%, сообщает «ФедералПресс».