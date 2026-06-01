Российские артисты выпустили песню «Шарики» ко Дню защиты детей

Идеи о счастье, семейности и преемственности поколений легли в основу песни «Шарики» ДжаЯмми, Мохито, Юлии Гавриловой и музыкального театра «На Поклонке». Выход музыкальной композиции приурочили ко Дню защиты детей. Релиз состоится 5 июня на всех музыкальных стриминговых площадках.

Несмотря на легкое звучание, смысл песни остается серьезным и важным. Строки посвятили скоротечности времени и взрослению.

«Берегите детей, создавайте условия, чтобы дети по максимуму проживали свое счастливое детство», — сказал ДжаЯмми.

Новый динамичный трек посвятили Дню защиты детей. Музыкальный клип вышел 1 июня на Rutube и в VK.

Мы желаем радости, чтобы никто не забывал детство и чтобы все друг друга стремились понять.

Особые акцент сделан на том, как важно, чтобы взрослые несли ответственность за благополучие молодежи: «Нипочем погода, нипочем сильный ветер, если рядом бегают счастливые дети».

«Взрослым мы желаем хранить в себе того самого ребенка и давать ему волю, а детям — получать удовольствие в лучшее время вашей жизни», — отметил Мохито.

