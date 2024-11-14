Российская государственная библиотека пополнилась фотографиями «Крестов»

Фонд Российской государственной библиотеки (РГБ) пополнился 30-ю уникальными фотографиями комплекса зданий бывшего СИЗО № 1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — знаменитых «Крестов», построенных в XIX веке. Материалы передала госкомпания ДОМ.РФ в рамках соглашения о сотрудничестве с РГБ, подписанного замгендиректора ДОМ.РФ Денисом Филипповым и генеральным директором библиотеки Владимиром Дудой.

«Мы благодарны Российской государственной библиотеке за предоставленную возможность совместно реализовать такой социальный проект. Наша основная задача — обеспечить максимальный доступ к переданным материалам всем, кто интересуется историей, литературой и архитектурой», — отметил Филиппов.

Он добавил, что людям будет интересно увидеть первозданное состояние объекта. Стены "Крестов" помнят известных политиков, писателей, поэтов и актеров. Здесь в разные годы находились в заключении Лев и Николай Гумилевы, Николай Заболоцкий, Лев Троцкий, Константин Рокоссовский, Георгий Жженов, Иосиф Бродский. На снимках запечатлели территорию комплекса, галереи и внутренние интерьеры. По замыслу архитектора, корпуса сложены в форму, символизирующую духовное покаяние.

«Российская государственная библиотека — уникальное хранилище человеческих знаний. Мы по праву называемся самой большой библиотекой в мире. Собрание фотографий, переданное нам ДОМ.РФ, сохранит визуальный образ этого исторического места для будущих поколений. Важно, что доступ к ним сможет получить каждый и абсолютно бесплатно», — подчеркнул гендиректор библиотеки Дуда.

Передача изображений положила начало сотрудничеству между компанией и РГБ. Фотографии могут быть использованы для подготовки научных и публицистических работ, материалов СМИ, в социальных сетях и для просветительской деятельности.