Российская гильдия риелторов призвала не торопиться с принятием закона о сделках с маткапиталом

В РФ предложили принять закон, предусматривающий обязательное решение о признании помещения пригодным для проживания при сделках с маткапиталом. В беседе с « ФедералПресс » инициативу прокомментировала Российская гильдия риелторов.

Представители организации призвали не торопиться с принятием соответствующих правил. По их мнению, в данном вопросе существуют три проблемы.

Первая — увеличение дополнительных административных препятствий для граждан. Кроме того, появятся дополнительные очереди и социальная напряженность. Ситуация также способна затормозить реальный сектор экономики на местах, считают риелторы.