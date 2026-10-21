Российская гильдия риелторов предложила разрешить использовать материнский капитал при строительстве или реконструкции индивидуального жилого дома на приусадебном участке для личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов. Об этом пишет РИА-Недвижимость .

В письме гильдии отмечается, что сейчас законодательство допускает возведение жилого дома на таком участке. Однако участки для личного подсобного хозяйства (ЛПХ) прямо не названы в нормативных актах, а Социальный фонд России относит их к видам использования земли, не позволяющим направить средства маткапитала на строительство и компенсацию затрат.

По мнению гильдии, это ограничение мешает семьям использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий на таких участках.