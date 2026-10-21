Российская гильдия риелторов предложила разрешить использовать материнский капитал при строительстве
Российская гильдия риелторов предложила разрешить использовать материнский капитал при строительстве или реконструкции индивидуального жилого дома на приусадебном участке для личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов. Об этом пишет РИА-Недвижимость.
В письме гильдии отмечается, что сейчас законодательство допускает возведение жилого дома на таком участке. Однако участки для личного подсобного хозяйства (ЛПХ) прямо не названы в нормативных актах, а Социальный фонд России относит их к видам использования земли, не позволяющим направить средства маткапитала на строительство и компенсацию затрат.
По мнению гильдии, это ограничение мешает семьям использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий на таких участках.