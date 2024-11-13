Российская Гильдия Риелторов: ограничение срока ипотечного кредита никак не повлияет на ипотечный рынок

Член комитета Российской Гильдии Риелторов по ипотеке Олеся Белоглазова в беседе с «ФедералПресс» прокомментировала намерение Центробанка РФ ограничить банки в выдаче ипотечного кредита сроком более чем на 30 лет.

Эксперт считает, что данная инициатива никак не повлияет на ипотечный рынок. Она привела статистику, в которой отметила, что обычно люди погашают ипотечный кредит за семь-восемь лет, хотя изначально оформляли его на 20.

«Уже сейчас банки без всяких запретов со стороны законодательства предлагают максимальный срок кредитования 25 или 30 лет», — добавила Белоглазова.

Ежемесячные платежи при кредитовании на 20 и 30 лет будут практически одинаковыми. Платеж на более длительный срок ведет к большей выплате по процентам, причем разница может составить в несколько миллионов рублей, пояснила собеседница.