Российская ассоциация здоровья: идею Минздрава о больничных нужно опробовать на двух-трех субъектах

Минздрав РФ намерен изменить порядок формирования больничных. Для тех, кто болеет более четырех раз за полгода, появятся ограничения. В беседе с радиостанцией Sputnik инициативу прокомментировал президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

По его словам, в современном контексте планы ведомства больше похожи на эксперимент.

«И пока этот приказ на ранних этапах, я бы сделал эту пробу на двух-трех субъектах РФ, а не нахлобучивал это, извините, сразу на всю Россию», — отметил эксперт.

Он также рассмотрел ситуацию с точки зрения врачей. Для них, сообщил Демин, появляется дополнительная нагрузка.