Россиянок с детьми предложили освободить от уплаты НДФЛ

Госдума рассмотрит законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ женщин с детьми

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» планируют внести на рассмотрение законопроект, предполагающий освобождение женщин с детьми от уплаты налога на доход. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе фракции.

«Председатель партии „Справедливая Россия — За правду“, руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предлагает освободить от уплаты НДФЛ женщин с детьми», —сообщили представители партии.

Соавтором инициативы стал заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. Ее будут рассматривать в Государственной думе.

Согласно предлагаемому нововведению, планирует изменить Налоговый кодекс России. Авторы законопроекта предлагают освободить от уплаты НДФЛ россиянок в возрасте до 30 лет, впервые ставших мамами или усыновивших первого ребенка. Рассчитывать на эту меру смогут женщины, доход которых трехкратно не превышает минимальный размер оплаты труда.

Избавить от налога планируют о мам, родивших или усыновивших второго ребенка. В таком случае освобождение от оплаты НДФЛ могут получить россиянки любого возраста, если их доход не превышает в четыре раза минимальный размер оплаты труда.

По мнению депутатов, инициатива поможет поддержать женщин, которые планируют совмещать работу и материнство.

«Перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране», — заключил Миронов.