Россиянки назвали чувство безопасности самым сексуальным качеством мужчины

Больше половины россиянок — 53% — считают особенно привлекательным ощущение безопасности рядом с партнером, доверие и эмоциональную доступность. Об этом сообщил онлайн-сервис психологической поддержки «Ясно», пишет Lenta.Ru .

Опрос показал, что для 31% россиянок ключевым фактором мужской привлекательности является харизма, шарм и остроумие, позволяющие влиять на окружающих, тогда как физическая сила важна лишь для 8%, добавили «Известия».

Эмоциональная близость играет решающую роль: 44% женщин не согласятся на интимную связь с привлекательным внешне мужчиной, если не чувствуют с ним контакта. При этом гигиена критична для 90% участниц, хотя 45% готовы сделать исключение для постоянного партнера.

Ранее психолог-сексолог Ирина Санникова отмечала, что мужчины чаще обсуждают сексуальные фантазии с любовницами, чем с женами. Причиной этого становятся психологические барьеры и страх осуждения, а не отсутствие чувств к супруге.