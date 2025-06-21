Россиянке не разрешили зачать ребенка от умершего мужа

Клиника в Петербурге через суд ответила отказом женщине сделать ей ЭКО после смерти ее супруга. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Согласно материалам дела, супружеская пара заключила с клиникой договор на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Мужчина дал согласие на обработку спермы.

Когда клиника получила три эмбриона, один из них подсадили клиентке. Отец умер до рождения сына. Через три года петербурженка вновь обратилась в клинику и заявила о желании снова стать матерью, но там ей отказали в оказании услуги в связи со смертью мужа.

Суд встал на сторону клиники. Оказалось, что репродуктивное право не переходит по наследству.

Конституционный суд в феврале велел выплачивать страховую пенсию по потере кормильца детям, которые родились уже после смерти отца.