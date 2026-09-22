Россиянкам рассказали, что для поиска работы после декрета достаточно 60–70% соответствия вакансии

Директор по академическому и карьерному развитию студентов Президентской академии Анна Хрипченко дала рекомендации по поиску работы после декретного отпуска. В беседе с ТАСС она отметила, что не нужно стремиться к «идеальной» вакансии, а стоит рассмотреть предложения, соответствующие вашим требованиям на 60–70%.

Эксперт призвала не воспринимать декретный отпуск как пробел в карьере. По ее словам, за это время развиваются многозадачность, стрессоустойчивость и навыки планирования, пишет «Ридус».

После длительного перерыва важно сначала войти в привычный рабочий ритм, привыкнуть к темпу коллектива и обновить профессиональные навыки, а затем при необходимости переходить к полной занятости.

На собеседовании эксперт советует занимать спокойную позицию: объяснить ситуацию и перевести разговор на актуальные умения. Она рекомендует заранее продумать несколько ключевых компетенций и примеров пользы для компании.