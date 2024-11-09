Россиянка узнала о беременности во время родов

В Рязани девушка попала в больницу с болью в животе и родила ребенка

Жительницу Рязани госпитализировали с жалобами на острые боли в животе, но после медицинского осмотра выяснилось, что у нее начались роды. Об этом сообщила пресс-служба областной клинической больницы региона.

Пациентку привезла в больницу скорая помощь. Девушку доставили в приемно-диагностическое отделение ОКБ с диагнозом «острый живот», причем боли возникли внезапно.

Ее осмотрели хирург, терапевт и гинеколог, которые исключили острую хирургическую патологию, диагностировав беременность и начало родовой деятельности. На место срочно вызвали акушерскую бригаду, 19-летнюю девушку транспортировали в перинатальный центр.

Первым заподозрил роды медбрат с дипломом акушера, дежуривший в приемном покое.

«Роды прошли нормально, без осложнений. Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады на свет появился доношенный мальчик», — уточнили в больнице.

Власти Хабаровского края будут выплачивать студенткам денежное вознаграждение, родившим ребенка в возрасте от 18 до 23 лет, но только обучающимся очно в вузах.