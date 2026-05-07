Россиянка отдала последние деньги на отпуск из-за правила авиакомпании
Пассажирка заплатила 7 тысяч рублей за регистрацию на рейс FlyOne
Россиянка пожаловалась, что перед вылетом из Еревана в Сочи лишилась части отпускного бюджета из-за платной регистрации на рейс авиакомпании FlyOne. Об этом она рассказала на странице в Instagram*.
По словам пассажирки, она летела вместе с попутчиком и не знала о правилах перевозчика.
«За регистрацию двух билетов мы отдали семь тысяч рублей. Это было очень неприятно, с таким мы столкнулись впервые», — рассказала блогер.
Сумма за оформление регистрации оказалась сопоставимой со стоимостью самих билетов. Девушка призвала подписчиков заранее проверять условия на сайте авиакомпании, чтобы не столкнуться с лишними расходами перед поездкой.
Представитель FlyOne пояснил, что компания открывает бесплатную регистрацию за семь дней до вылета и закрывает ее за четыре часа до отправления рейса. Если пассажиры не укладываются в этот срок, им приходится платить.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.