Россиянин собрал единственную в мире коллекцию «всего русского рэпа» | 360°

Общество 15 мая 2024, 18:36 Россиянин собрал единственную в мире коллекцию «всего русского рэпа» Россиянин собрал коллекцию «всего русского рэпа» из более чем 4000 релизов Freepik

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Россиянин выставил на продажу коллекцию из более чем 4000 релизов отечественной хип-хоп сцены. В сборку попали композиции артистов, которые выходили с 1990-х годов на физических носителях, сообщил портал NEWS.ru.

«Мной была собрана единственная в мире коллекция с русским рэпом на носителях. <…> В коллекции даже есть релизы 2024 года. Но все то, что выходило на интернет-платформах, я не включал в коллекцию», — уточнил коллекционер.

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Мужчина предложил приобрести сборку на одном из маркетплейсов за символическую сумму — 44 444 рубля. Он добавил, что многие рэп-звезды, которые были популярны 20 лет назад, уже обратились к нему, чтобы выкупить физические копии своих первых песен.

Коллекционер уточнил, что весь комплект состоит из копий, а не оригинальных пластинок.

Ранее директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной предложили записать рэп и показать настоящую музыку. По словам режиссера Дмитрия Ашурова, это возможность своим примером продемонстрировать, каким артистом нужно быть.