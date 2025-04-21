Россиянин подал 17 исков из-за опоздавших автобусов и все выиграл

В Архангельске недовольный мужчина выиграл 17 судов у местной транспортной компании «Рико» за систематические нарушения графика движения автобусов. Об этом сообщило издание 29.ru.
Соломбальский районный суд удовлетворил 17 исков архангелогородца за последние три месяца.
«Основанием для обращений во всех случаях являлось нарушение транспортной компанией установленного расписания движения автобусов», — уточнило издание со ссылкой на суд.
Перевозчика обязали выплатить северянину 51 тысячу рублей в качестве моральной компенсации за опоздавшие или не приехавшие автобусы. По три тысячи рублей за каждый поданный им иск.
Представители «Рико» заявили о намерении обжаловать судебное решение.
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