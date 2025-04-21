Россиянин подал 17 исков из-за опоздавших автобусов и все выиграл

В Архангельске недовольный мужчина выиграл 17 судов у местной транспортной компании «Рико» за систематические нарушения графика движения автобусов. Об этом сообщило издание 29.ru .

Соломбальский районный суд удовлетворил 17 исков архангелогородца за последние три месяца.

«Основанием для обращений во всех случаях являлось нарушение транспортной компанией установленного расписания движения автобусов», — уточнило издание со ссылкой на суд.

Перевозчика обязали выплатить северянину 51 тысячу рублей в качестве моральной компенсации за опоздавшие или не приехавшие автобусы. По три тысячи рублей за каждый поданный им иск.

Представители «Рико» заявили о намерении обжаловать судебное решение.