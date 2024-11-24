Россиянин отсудил 300 миллионов рублей за неработающий вентилятор в машине

Житель Московской области отсудил порядка 300 миллионов рублей у компании BMW за неработающий вентилятор в автомобиле. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина купил BMW Х7 за 11 миллионов рублей в полной комплектации в 2021 году. Одной из опций был обдув спинок передних сидений, однако во время работы система издавала странные звуки и скрежетала по обшивке салона.

В итоге автовладелец обратился в суд с требованием предоставить новую машину и взыскать деньги с компании. Суд выдвинул к BMW требование о замене автомобиля и оплате неустойки, но немецкая корпорация проигнорировала постановление в связи с выходом с российского рынка.

Пени составила 6,5 миллиона в месяц, на настоящий момент сумма иска увеличилась до 300 миллионов рублей. Представители BMW на судебном процессе называли независимую экспертизу «несением ерунды» и вели себя невежливо, из-за чего судья несколько раз делал им замечания.

Ранее красноярец отсудил у бывшего дилера Toyota двойную стоимость авто.