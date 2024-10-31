Россиянин через суд добился покупки трех флагманских ноутбуков Apple за 1000 рублей

В середине прошлого года на одном из маркетплейсов москвич увидел ноутбуки Apple по смешной цене в 369 рублей, в то время как в магазинах их стоимость начиналась от 200 тысяч. Молодой человек порадовался удаче и заказал сразу три. Об этом сообщил KP.RU .

Однако почти сразу заказ отменили, а сумму в размере 1107 рублей вернули покупателю. Но москвич не согласился с таким решением и нанял юриста, требуя от продавца три заявленных ноутбука по той цене, которая значилась в первый раз.

Судебные тяжбы длились почти год, и оба раза решение оказалось в пользу покупателя. Магазин шел на различные ухищрения, пытаясь избежать выполнения решения суда, но в итоге привез молодому человеку все три заявленных ноутбука за 1107 рублей.