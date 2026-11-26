В сентябре клиенты, решившие перекредитоваться, получили 72,6 млрд рублей сверх суммы прежних обязательств. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ОКБ.

В крупнейших банках количество выдач по переоформлению старых займов с начала года выросло в четыре–пять раз. Это происходит на фоне снижения ключевой ставки Центробанка РФ, однако дополнительные кредиты при рефинансировании могут свести на нет выгоду от снижения процентов и привести к росту общей задолженности, пишет НСН.

Ранее ЦБ РФ выявил почти миллион нарушений самозапретов на кредиты со стороны МФО.