Россияне выбрали «тревожность» словом 2025 года

Победителем голосования по выбору слова 2025 года стала «тревожность». Как сообщил РБК , результаты организаторы опроса — Импринт «Лингва» (входит в группу АСТ), издательство «Мир и Образование» и проект «Скворцовские чтения» — огласили на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№ 27 .

Голосование прошло с апреля по декабрь на сайте розничной сети книжных магазинов «Читай-город».

За «тревожность» проголосовали 36% респондентов. По мнению организаторов, это отражает эмоциональное состояние общества в уходящем году.

В первую десятку также вошли слова «вера», «договорнячок», «кринж», «любовь», «мир», «надежда», «ожидание», «перемены», «победа».

Отдельные слова в гуманитарной категории, техносфере и сленге выбрали эксперты. Ими стали «ИИ» (искусственный интеллект) и связанный с ним «промт», который, как отметили организаторы, вышел из узкоспециализированной речи и стал использоваться массово.

В категории сленга словом 2025 года эксперты выбрали выражение «окак» из мема с удивленным котом в худи.

«„Окак“ — это выражение крайней степени изумления, смешанного с иронией, которое идеально вписалось в клиповое мышление и быстрые переписки в мессенджерах»», — пояснили авторы исследования.

В середине ноября составители постоянно обновляющегося Кембриджского словаря назвали словом 2025 года «парасоциальный». Как пояснили в пресс-службе вуза, прилагательное, означающее чувство связи с незнакомцем, героем произведения или даже искусственным интеллектом, стало чаще употребляться в СМИ и социальных сетях.