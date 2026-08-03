Россияне вместо Кубы летят на Мадагаскар и Фиджи

За 2026-й год туристы из России побывали в более чем 190 странах. Летом география путешествий заметно расширилась: наряду с традиционными пляжными курортами в тренде — и дальние маршруты, например, острова Африки и Азии. По данным роуминга «МегаФона», абонентам оператора доступен 5G-роуминг даже в таких локациях. Это позволяет оставаться на связи и пользоваться преимуществами скоростного интернета.

Топ-10 популярных направлений у россиян — Турция, Китай, Грузия, Египет, Абхазия, а также страны СНГ — Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан и Армения. На них приходится около 65% от всех абонентов, которые выезжают за границу.

При этом туристы стали больше интересоваться экзотическими маршрутами. Острова Африки и Азии — наиболее популярны: число абонентов год к году увеличилось на 15% и 7% соответственно. Среди самых востребованных — Мадагаскар (рост в 2,6 раза), Фиджи (+147%), Кабо-Верде (+79%), Ямайка (+61%), Мальдивы (+12%), Япония (+11%) и Сейшелы (+7%). К классическим карибским направлениям интерес снизился: турпоток на Кубу упал на 90%, в Доминикану — на 33%.

Наиболее заметный рост интернет трафика — в странах, где уже действует 5G-роуминг. Так, объем передачи данных на Филиппинах, во Вьетнаме и на Маврикии подскочил сразу в 1,5 раза год к году. К тому же туристы стали тратить больше гигабайт в Китае и на Тайване (+15%), а также и на Мальдивах (+8%).

«Наши абоненты, находясь на отдыхе в экзотических странах, востребованных в этом отпускном сезоне, могут воспользоваться сетями пятого поколения, оценить возможности и преимущества сверхбыстрой передачи данных. Эта технология будет доступна и в популярных транспортных хабах мира. Туристам не нужно приобретать сим-карты локального оператора, доступ к 5G-сетям будет открыт автоматически», — рассказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.