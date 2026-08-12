Россияне вдвое сократили потребление хлеба

Потребление хлеба в России снизилось с 62,2 до 34,8 кг на человека с 2006 года

В 2025 году потребление хлеба в России по сравнению с 2006 годом снизилось в 1,8 раза и составило рекордно низкие 35 килограммов в среднем в год на человека. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучившее профильную статистику.

В прошлом году россияне в среднем съедали 34,8 килограмма хлеба — минимальный показатель с 2006 года. Один человек съел в среднем 11,1 килограмма ржаного и 23,7 килограмма пшеничного хлеба.

Также в сравнении с 2006 годом на 25% снизилось потребление муки — до 13 килограммов.

Кроме того, россияне за минувшие годы начали больше есть хлебобулочных изделий — 4,7 килограмма в 2025 году против 4,2 килограмма в 2006-м.

Параллельно с этим в 2025 году потребление мяса в стране установило рекорд, превысив 100 килограммов на человека в год. В 2024-м показатель составлял 99,9 килограмма.

Потребление свинины снизилось. В 2024 году в России ели 17,4 килограмма, в 2025-м — 17,1 килограмма.