Россияне в III квартале 2026 года чаще продавали наличные доллары и евро

В III квартале 2026 года клиенты банка «Русский Стандарт» чаще продавали наличные доллары и евро, чем покупали их. Об этом РИАМО сообщили в кредитной организации.

Американскую валюту в июле — сентябре обменивали в 2,3 раза чаще европейской. В наличном сегменте доля продаж долларов составила 55%, а евро — 61%. При безналичном обмене евро граждане, напротив, чаще совершали покупки: на них пришлось 54% операций, отметил «ФедералПресс».

По статистике банка, 97% всех конвертаций в отчетном периоде проводилось с наличными деньгами, тогда как годом ранее показатель составлял 94%.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко отметил, что главным фактором динамики курса рубля остается экспортно-импортный баланс.