Россияне старшего возраста рассказали, как выбирают товары онлайн
ОК: перед онлайн-покупкой россияне старше 50 лет опираются на контент соцсетей
Россияне старше 50 лет активно осваивают онлайн-покупки. Регулярно заказывают товары через интернет 46% опрошенных, еще 27% делают это время от времени, сообщили «Одноклассники».
Чаще всего пользователи 50+ покупают одежду и обувь — 23% ответов. На товары для дома и ремонта приходится 21%, на товары для здоровья — 12%. Косметику, средства ухода, продукты и технику выбирают по 11% респондентов.
Главным источником идей для покупок остаются маркетплейсы: их назвали 50% участников опроса. Еще 13% чаще находят информацию о товарах в соцсетях. Перед покупкой 20% изучают там обсуждения и комментарии, а 11% смотрят видеообзоры и распаковки.
При выборе товара сильнее всего влияют цена и скидки — 27%. На втором месте оказались отзывы и рейтинг — 20%, далее идут условия возврата — 17% и доставки — 16%. Подробные фотографии и видео помогают определиться 15% опрошенных.
В соцсетях пользователи чаще обращают внимание на публикации с фотографиями и описанием товара — 34%, а также видео с его демонстрацией — 24%. При этом почти половина участников — 49% — больше доверяет авторам, которые подробно показывают товар и рассказывают о его плюсах и минусах.