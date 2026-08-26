Россияне старшего возраста рассказали, как выбирают товары онлайн

Россияне старше 50 лет активно осваивают онлайн-покупки. Регулярно заказывают товары через интернет 46% опрошенных, еще 27% делают это время от времени, сообщили «Одноклассники» .

Чаще всего пользователи 50+ покупают одежду и обувь — 23% ответов. На товары для дома и ремонта приходится 21%, на товары для здоровья — 12%. Косметику, средства ухода, продукты и технику выбирают по 11% респондентов.

Главным источником идей для покупок остаются маркетплейсы: их назвали 50% участников опроса. Еще 13% чаще находят информацию о товарах в соцсетях. Перед покупкой 20% изучают там обсуждения и комментарии, а 11% смотрят видеообзоры и распаковки.