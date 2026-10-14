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    Россияне старше 30 лет назвали семью главным жизненным приоритетом

    Жители России после 30 лет ставят создание семьи выше карьерных достижений. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на аналитиков ГК «Гранель».

    Согласно исследованию, в начале карьеры россияне стремились к высокой зарплате (17%), покупке квартиры (22%) и автомобиля (15%). Однако к 30 годам обзавестись собственным жильем удалось лишь 25% респондентов, машиной — 22%, а сформировать финансовую подушку безопасности получилось у 21% опрошенных.

    После 30 лет на первое место выходят семейные ценности и финансовая стабильность. В планах на ближайшее десятилетие 25% участников опроса выделили накопления на ремонт и обустройство жилья, 18% намерены закрыть ипотеку и кредиты, а еще 6% рассчитывают инвестировать ради пассивного дохода к 40 годам.