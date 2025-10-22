Россияне стали втрое активнее донатить стримерам с начала года

Трафик на сервисы для приема донатов с начала года вырос втрое, в то время как платформы для подписки показали рост всего на 4%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных.

Смена предпочтений особенно заметна на примере лидеров. В частности, средний трафик популярного сервиса для приема донатов DonationAlerts вырос на 300%, в то время как у подписочной платформы Boosty он упал на 11%, а у Patreon и вовсе сократился вполовину. Исходя из этого, специалисты пришли к выводу, что россияне стали предпочитать разовую поддержку авторов контента регулярной.

Самую высокую активность в сфере донатов демонстрируют пользователи от 14 до 20 лет, но растет популярность сервисов и среди абонентов до 35. Подписками же предпочитают пользоваться люди среднего возраста.

Мужчины пользуются и донатами, и подпиской чаще женщин: их доля составляет 62-65%. Подписываться предпочитают жители Новокузнецка, Йошкар-Олы и Великого Новгорода, а отправлять донаты — Химок, Оренбурга и Калуги.