Россияне стали отказываться от англицизмов

Россияне начали отказываться от использования англицизмов в речи, появилась сознательная работа по замене иностранных слов на русскоязычные аналоги. Об этом РИА «Новости» сообщил ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев.

По его словам, тенденция по замене англицизмов видна на образовательных ресурсах, официальных выступлениях и материалах СМИ. Гусев отметил, что лидеры общественного мнения и журналисты делают выбор в пользу укорененных в русском языке слов.

«Из текстов исчезли арты, сейлы, ивенты, батлы и коучи. Вместо них можно найти привычные — искусство, распродажа, мероприятие, соревнование, тренер. На мероприятиях и конференциях спикеры стали именоваться выступающими и докладчиками, воркшопы — мастерскими, а модераторы — ведущими», — уточнил ректор Института русского языка.

Ранее россияне назвали англицизмы и канцеляризмы главными раздражителями в деловой переписке.