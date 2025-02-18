Россияне стали чаще забирать домашних животных с улицы и из приютов

Россияне чаще стали брать питомцев с улицы или приютов. Об этом РИА «Новости» рассказали специалисты компании «Четыре Лапы».

«Рост числа семей, принимающих животных с улицы или из приюта, отражает изменения в ценностях общества. Россияне все чаще выбирают путь заботы и помощи: питомец, попадая в дом, становится другом и членом семьи», — заявила директор по маркетингу зоомагазина Анна Симановская.

В исследовании компании приняли участие полторы тысячи человек, у которых есть домашние животные. Специалисты выяснили, что за последние два года почти треть (32%) питомцев жили на улице до того, как попали к нынешним хозяевам.

Двумя годами ранее их число было значительно меньше — поселить у себя дома питомцев с улицы тогда решились только 20% участников опроса. Увеличилось и число четвероногих любимцев, взятых в семьи из приюта: в 2024 году их стало 15%, в то время как два года назад — только 7,5%.

Эксперты отметили, что россияне меньше обращаются к заводчикам для поиска питомцев. В 2022 году более половины опрошенных выбирали такой способ выбора домашнего животного. Сейчас их доля снизилась до 39%.

Ранее доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко заявила, что поглаживание питомца снижает стресс у хозяина.